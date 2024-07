Şahdağa qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Şahdağın 3000 metrdən yuxarı yüksəkliklərinə qar yağması müşahidə edilib.

