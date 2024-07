Sabah Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələri - Ruben Rubinyan və Serdar Kılıçın sərhəddə görüşü keçiriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb.

Danışıqlar səhər Ermənistan, günorta Türkiyə tərəfdə aparılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.