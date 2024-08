Türkiyədə zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat verib. Məlumata görə, Aralıq dənizi ərazində baş verən zəlzələnin maqnitudası 4.9 olub.

Zəlzələ 6.5 km dərinlikdə olub.



