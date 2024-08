​Bu tarixdə Mərakeşlə viza rejimi ləğv edilir

Mərakeş və Azərbaycan arasında vizadan azad edilməsi haqqında saziş 28 avqust 2024-cü il tarixindən etibarən qüvvəyə minəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərakeş Krallığının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, səfirlik ümumvətəndaş pasport sahibləri üçün vizadan azad edilməyə dair sazişin 28 avqust 2024-cü il, çərşənbə günü rəsmi olaraq qüvvəyə minəcəyini elan etməkdən məmnuniyyət duyur.

Göstərilmiş tarixdən etibarən Azərbaycan vətəndaşları pasportlarının ölkəyə giriş tarixindən ən azı 180 gün müddətində etibarlı olması şərtilə Mərakeşə 90 günə qədər qalma müddəti ilə vizasız gedə biləcəklər. Eynilə, Mərakeş vətəndaşları da Azərbaycana səfər etdikləri zaman eyni vizasız imtiyazlardan yararlanacaqlar.

Bu viza azadlığının Mərakeş və Azərbaycan arasında mövcud səyahət, turizm və biznes mübadiləsini əhəmiyyətli dərəcədə artırması gözlənilir.

Diqqətəlayiqdir ki, avqustun 28-də Mərakeş ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 32-ci ildönümü (28 avqust 1992-ci il) də qeyd olunur. Vizasız rejimin tətbiqinin bu tarixdə olması da bu iki ölkəni birləşdirən qardaşlıq münasibətlərinin dərinləşməsinə olan qarşılıqlı sadiqliyin sübutudur.

