Tanınmış müğənni Nazənin Salayevanın sosial şəbəkə profili xakerlər tərəfindən ələ keçirilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin "Instagram" profili oğurlanıb və qeyri-etik görüntülər paylaşılıb. Son paylaşımda isə qeyd edilib:

“Bu hesabın oğurlanması üçün 7000 dollar təklif etdilər və biz razılaşdıq! Amma mən öz pulumu almadım. Əgər pul 1 saat ərzində gəlməsə, bunu sifariş edəni paylaşacağam”.

Qeyd edək ki, müğənninin 1,1 milyon izləyicisi var.

