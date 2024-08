Aparıcı Nübar Əbil Azərbaycan Televiziyasında (AzTV) aparıcısı olduğu "Günə davam" verilişindən gedib.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda Nübar sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. N.Əbil bildirib ki, yeni televiziya mövsümündə o AzTV-də başqa verilişlə tamaşaçıların qarşına çıxacaq.

Qeyd edək ki, N.Əbil daha əvvəl "MTV Azərbaycan" və "İctimai" televiziyasında səhər proqramının aparıcısı olub.

