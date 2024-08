Azərbaycanın Əməkdar jurnalisti Nair Əliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Nair Əliyev uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, N.Əliyev 1974-cü ildə anadan olub. O, "Exo" qəzetində baş redaktorun birinci müavini vəzifəsində çalışıb, həmçinin ölkənin bir çox aparıcı media orqanlarında fəaliyyət göstərib.

