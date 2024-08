Azərbaycanda sürücülük vəsiqələrində yenilik tətbiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq vəsiqələrin üzərində sürücünün göz zəifliyini göstərən “eynək” işarəsi olacaq.

Yeni nəsil sürücülük vəsiqələrinin verilməsinə bu həftədən etibarən başlanılıb.

