Ermənistanla eskalasiya riski artır - Ekspertdən TƏHLÜKƏ ANONSU

"ABŞ silahlarının sərhədlərimizə yaxın ərazidə yerləşdirilməsi böyük təhdidlər yaradır. Bu təhdidlər ilk öncə həmin ərazidə xidmət aparan hərbçilərimizə qarşı yönəlib. Ermənistanın atəşkəsi ABŞ və digər ölkələr tərəfindən verilən silahlar hesabına pozmasına dair ehtimallar böyükdür. İki həftə əvvəl Kəlbəcər istiqamətində açılan atəşdə ABŞ tərəfindən verilən silahların istifadə olunduğuna dair iddiaların sayı mətbuatda kifayət qədərdir. Mən də bunu istisna etmirəm. Digər tərəfdən eskalasiya riski yaranır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri hərbi ekspert Ədalət Verdiyev "TV Müsavat"ın efirində qonaq olarkən deyib. Hərbi ekspert Ermənistanla genişmiqiyaslı eskalasiya riskindən danışıb. O bildirib ki, əvvəllər deyirdiksə, sərhəddə gərginlik var, amma eskalasiya gözləmirik. İndi isə əksini deyirik, gərginlik maksimuma çatıb və eskalasiya riski artmaqda davam edir. Bu təhlükə Naxçıvandan başlayaraq Tovuza qədər davam edir.

Ətraflı videoda:

