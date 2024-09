Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Şuşada toyda iştirak etdi - VİDEO

Şuşada 32 ildən sonra ilk dəfə toy mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 44 günlük Vətən müharibəsi veteranı Elmir Məmmədlinin toy mərasimi "İsa bulağı" istirahət kompleksində təşkil olunub. Toy məclisində gənclərin ailə üzvləri, qohum-əqrəbaları, Şuşa sakinləri və rəsmi şəxslər iştirak ediblər.

Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bu xoş günlə bağlı təəssüratını Baku TV-yə bölüşüb:

"Nəhayət o gün gəldi, şuşalı ailə qurur və biz bu hadisəni doğma Şuşamızda qeyd edirik. Gənc ailəyə xoşbəxt ömür, firavanlıq arzulayıram".

