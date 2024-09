Mustafa Hacılının müraciəti barədə qərar verildi - MSK

Sentyabrın 1-də keçirilən parlament seçkilərində 8 saylı Binəqədi Birinci Seçki Dairəsinin bəzi seçki məntəqələrində pozuntuların olduğu haqqında iddialar araşdırılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, üraciət barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) bu gün keçirilən iclasında məsələ müzakirə edilib.

MSK katibi Arifə Muxtarovanın təqdimatına əsasən, deputatlığa namizəd Hacılı Mustafa Mustafa oğlu bununla bağlı quruma şikayət edib: "Araşdırmalar zamanı namizədin iddia etdiyi pozuntular əsasını tapmadığından təmin edilməyib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.