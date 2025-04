Tramp Çin sədrinin ona zəng etdiyini açıqladı

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin sədri Si Cinpinin ona zəng etdiyini bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, razılaşma əldə etmək üçün ABŞ və Çin arasında fəal danışıqlar aparıldığını qeyd edib. Tramp “Time” jurnalına açıqlamasında bildirib ki, Si Cinpinin zəng etməsi Çin sədrinin baxışına görə onun zəif lider olduğu anlamına gəlmir. Trampın sözlərinə görə, Çin tərəfinin tariflərlə bağlı qane olduğu şərtlər var, lakin ABŞ Çinin ondan trilyon dollarlar qazanmasına icazə verə bilməz.

Tramp ABŞ ilə ticarəti, “Mən nəhəng bir mağazayam. Nəhəng, gözəl bir mağaza və hamı oradan alış-veriş etmək istəyir. Amerika xalqı adından mağazanın sahibi mənəm və qiymətləri də mən təyin edirəm. Buradan alış-veriş etmək istəyirsənsə, bunu ödəməlisən” - deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.