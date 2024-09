Dörd bürc üçün güclü sınaq dövrü başladı - Yeni fürsətlər qapıda

Kainat hər şeyin bir-birinə bağlı olduğu vahid sistemdir. Buna görə də irimiqyaslı astronomik hadisələr insanlara inanılmaz dərəcədə təsir edir.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən xəbərinə görə, sentyabrın 17-də Ay tutulması ilə başlayan tutulma dəhlizi dörd bürc üçün güclü bir sınaq olacaq. Astroloqlar münasibətlərdə, karyerada və şəxsi həyatlarında dəyişikliklər yaşayacaqlarını qeyd edirlər.

Qoç

Bu il artıq bir çox dəyişikliklərlə qarşılaşmısınız. Onlar təkcə xarici deyil, həm də daxili idi. Siz yavaş-yavaş köhnə şəxsiyyətinizin bir hissəsini buraxırsınız və özünüzün yeni versiyasını kəşf edirsiniz. Bu çətin prosesdir, lakin zəruridir.

Balıqlar bürcündə Ay tutulması sizə daxili ehtiyaclarınıza diqqət etməyin vaxtının gəldiyini xatırladacaq. Çətinliklərlə dolu bir ildən sonra özünüzə qayğı göstərməyin, həmçinin dünyagörüşünüzü dəyişdirəcək və pozitivliklə irəliləməyə kömək edəcək yeni vərdişləri həyata keçirməyin vaxtıdır. Bu daxili transformasiya Saturnun bürcünüzə daxil olduğu və böyük çətinliklər və yeni imkanlar gətirdiyi 2025-ci il üçün mühüm hazırlıq olacaq.

Tərəzi

Tərəzi üçün bu il sınaq və güc testi dövrü oldu. Bürcünüzdəki Cənub qovşağı sizi münasibətləri, dostluqları və sosial həyatınızın dinamikasını yenidən düşünməyə vadar edir. Ola bilsin ki, özünüzü tək hiss edirsiniz, lakin bu, həqiqətən kimin etibarınıza layiq olduğunu başa düşmək üçün vacib bir addım idi.

Balıqlar bürcündə Ay tutulması diqqətinizi sağalmağa yönəltməyə kömək edəcək. Zəhərli əlaqələrdən qurtulmağın və özünüzü sevməyi öyrənməyin vaxtıdır. Oktyabrın əvvəlində siz artıq əmin olacaqsınız ki, yeni məqsədlərinizə çatmaq üçün lazım olan hər şey var. Bununla belə, qaralma sizi daha dərindən qazmağa və öz dəyərinizi dərk etməyə təşviq edir. Bu, bu dövrdən vacib bir dərs olacaq.

Qız bürcü

Qızlar bu il Balıq tutulması zamanı ən güclü enerjiləri hiss edəcəklər. Bu dövr özünüzü və ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərinizi daha yaxşı anlamağa imkan verəcək. Bürcünüzə qarşı çıxan Saturnun təsiri sayəsində siz artıq münasibətlərinizin reallığını görürsünüz - həm mehriban, həm də romantik. Artıq illüziyalara yer yoxdur.

İndi orijinal və mənalı əlaqələr yaratmaq üçün alətləriniz var. Siz həqiqi və səmimi sevgi üçün yetişmisiniz. Bu tutulmanın gətirəcəyi dəyişikliklər sizə nəticə verməyən köhnə əlaqələri buraxmağa və yeni müsbət başlanğıcların qapılarını açmağa imkan verəcək. Bu, bir mərhələnin tamamlanması və yenisinin başlanğıcıdır - daha yaxşı və daha ahəngdar.

Balıq

Balıqlar üçün 17 sentyabrda Ay tutulması xüsusilə əlamətdar hadisə olub. Bu, təkcə astroloji tranzit deyil, həm də köhnəni buraxmaq və yeni enerjini qəbul etmək üçün yaxşı vaxtdır. Bürcünüzdə olan Saturnun təsiri altında siz metamorfoz prosesi keçirsiniz və bu dəyişikliklər artıq ətrafınızdakı insanlar tərəfindən nəzərə çarpır.

Bu, nizam-intizam və həyatınızda yeni istiqamət təyin etmək vaxtıdır. Bu çevrilmələr sayəsində siz yeni üfüqlər açır və özünüzü yeni tərzdə ifadə etmək imkanı əldə edirsiniz. Şimal qovşağı bürcünüzə keçdikdə, müstəqilliyiniz və özünə inamınızın xəyallarınızı gerçəkləşdirmək üçün yeni imkanlar açacağını görəcəksiniz.

