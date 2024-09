Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola salınan köç karvanı Cəbrayıl şəhərinə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, şəhərdə sakinlərin qarşılanma mərasimi təşkil olunub.

İlkin olaraq, Cəbrayıl şəhərinə 36 ailə, yəni 117 nəfər köçürülüb.

