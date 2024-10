NATO-nun yeni rəhbəri Kiyevdən Rusiyaya mesaj verdi

NATO-nun baş katibi Mark Rutte vəzifəyə gəldikdən sonra ilk rəsmi səfərini Ukraynaya edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rutte paytaxt Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransı keçirib. O, Ukraynaya dəstəyin artmağa davam edəcəyi mesajını verib. Baş katib kimi ilk rəsmi səfərini Ukraynaya etdiyini vurğulayan Rutte, “Vəzifəmin əvvəlində Ukraynaya gəlmək və sizə, Ukrayna xalqına və bunu izləyən hər kəsə açıq şəkildə göstərmək mənim üçün çox vacib idi” deyə bildirib. Ukraynanı dəstəkləməyin prioritetlərindən biri olduğunu bildirən Ruttenin sözlərinə görə, NATO Ukraynanı dəstəkləməkdə qərarlıdır.

“Təhlükəsizliyiniz bizim üçün vacibdir və azadlıq uğrunda mübarizəniz əsas prinsiplərimizi və dəyərlərimizi əks etdirir" - Rutte deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.