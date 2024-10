Bakıda yük avtomobili iki bacını vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində baş verib.

Məlumata görə, Aqil Səmədov idarə etdiyi "Mercedes Benz Axor" markalı qoşqulu yük avtomobili ilə Cəmilə Eyvazova və bacısı Elmira Eyvazovanı vurub. Hadisə nəticəsində Cəmilə Eyvazova aldığı ağır xəsarətlərdən həyatını itirib.

Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.