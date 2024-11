Tətil başlayır - Növbəti iş günü nə vaxt olacaq?

Sabahdan etibarən Azərbaycanda altı günlük bayram tətili başlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə 8 noyabr Zəfər Günü və 9 noyabr Bayraq Günü qeyd ediləcək.

Bu il 9 noyabr şənbə gününə düşdüyü üçün, Nazirlər Kabinetinin “İş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi haqqında” qərarına əsasən, noyabrın 11-i də qeyri-iş günü olacaq. Bundan əlavə, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını qorumaq məqsədilə noyabrın 12-si və 13-ü iş günləri ilə müvafiq olaraq noyabrın 16-sı və 23-ü istirahət günləri dəyişdirilib.

Beləliklə, ardıcıl olaraq 8, 9, 10, 11, 12 və 13 noyabr tarixlərində iş olmayacaq və növbəti iş günü noyabrın 14-də başlayacaq.

