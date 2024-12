Gənc yazar Mətanət Qüdsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsinin üzvü İlham Məhərrəmov sosial media hesabında paylaşıb.

M.Qüdsinin ölüm səbəbi barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, 27 yaşlı, əslən Şəmkirdən olan fiziki məhdudiyyətli Mətanət Qüdsi ictimai sferadaaktiv fəaliyyəti və yaradıcılığı ilə tanınırdı.

