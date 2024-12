Gədəbəy rayonunun sabiq icra başçısı Ramiz Əmir oğlu Bağırov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıblar.

O, Gədəbəy rayonunun Çalburun kəndindən olub və 8 il (1993-2001) rayonun icra başçısı vəzifəsində çalışıb.

