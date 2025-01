“WhatsApp” xəyalları reallaşdıracaq - İnanılmaz funksiya gəldi

“WhatsApp”ın üzərində işlədiyi "Süni intellekt" adlı bölmə barədə yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni tab istifadəçilərə həm əylənməyə, həm də asanlıqla məlumat əldə etməyə imkan verir. Bildirilir ki, yeni tabda fərqli şəxsiyyətlərə malik süni intellektlər mövcud olacaq. İstifadəçilər tarixi şəxsiyyətlərdən tutmuş elmi fantastika personajlarına qədər müxtəlif şəxsiyyətlərin xarakterlərinə sahib süni intellekt çatbotları ilə ünsiyyət qura biləcəklər. Məsələn, istifadəçilər Eynşteynlə elmin dərinliklərini araşdıra və ya Şekspirlə ədəbi söhbətlər edə bilərlər. Məlumata görə, süni intellekt istifadəçilərin maraqlarını və üstünlüklərini öyrənəcək və onlara fərdi tövsiyələr və söhbətlər təqdim edəcək. Beləliklə, hər bir istifadəçi unikal söhbət təcrübəsi əldə edəcək. Həmçinin, istifadəçilər süni intellektə sual verməklə maraqlandıqları mövzular haqqında məlumat əldə edə biləcəklər.

Qeyd edilir ki, süni intellektlə aparılan söhbətlər gündəlik həyatın monotonluğunu pozacaq və istifadəçiləri əyləndirəcək. Süni intellekt tərəfindən dəstəklənən funksiyalar istifadəçi təcrübəsini təkmilləşdirməkdə böyük addım hesab olunur. “Meta” bu həmləsi ilə “WhatsApp”ı mesajlaşma proqramı olmaqdan kənara çıxararaq onu istifadəçilərin şəxsi köməkçisi halına gətirəcək.

