“WhatsApp” 11 yeni funksiyanı elan etdi

Meta, “WhatsApp” üçün istifadəyə verdiyi yeni funksiyaları açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, bu funksiyaların bəziləri əlçatandır, digərləri isə yeniləmədən sonra tətbiq ediləcək.

“WhatsApp”ın istifadəyə verdiyi yeni funksiyalar:

Qrup söhbətlərində onlayn göstərici

Qruplarda bildirişləri vurğulayın

Təkbətək söhbətlərdə qeydlərin yaradılması

Toxunula bilən ifadələr

“iPhone”da sənədləri skan edin

“WhatsApp”ı “iPhone”da mesajlaşma və zəng proqramı kimi seçmək

“iPhone”da video zəngləri yaxınlaşdırmaq

Daha rahat video zənglər

Kanallarda 60 saniyəyə qədər video qeydə alıb paylaşmaq

Kanallardakı səsli mesajların xülasəsini əldə edin

Kanallar üçün QR kodların yaradılması

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.