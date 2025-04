ABŞ smartfonları, kompüterləri və digər elektronikaları qarşılıqlı rüsumlardan azad edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.

Tramp administrasiyası istehlakçıları “şokedici” qiymət artımlarından qorumağa çalışır.

Nəşr qeyd edir ki, əsas elektronika istehsalçıları "Apple" və "Samsung" bundan faydalanacaqlar

