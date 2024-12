Suriya müxalifət qüvvələri Homs şəhərinə doğru irəliləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriya dövlət televiziyası müxalif qüvvələrin Homsdan 5 km məsafədə olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, ötən gün Suriya ordusu bəyanat yayaraq Hama şəhərinə nəzarəti itirdiklərini elan edib.

