Tramp Putinlə görüşə hazırlıq görüldüyünü açıqladı

ABŞ-ın yeni seçilmiş Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinin onunla görüşmək istədiyini və tərəflərin bu görüşə hazırlaşdığını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Donald Tramp bunu Floridadakı iqamətgahında jurnalistlərə görüşündə deyib.

Jurnalistlərin ABŞ, Rusiya və Çin liderləri arasında üçtərəfli görüşün mümkünlüyü barədə sualına cavabında, Ağ evin gələcək sahibi bunun sonra müəyyənləşəcəyini söyləyib.

Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov isə öz növbəsində Vladimir Putin və Donald Tramp arasında görüşlə bağlı konkret planın olmadığını qeyd edib.

Xatırladaq ki, dekabr ayında keçirilən mətbuat konfransında Vladimir Putin Donald Trampla görüşməyə hazır olduğunu bildirmişdi

