Bazarlarda qiymətlər dəyişəcək?

Son günlər müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti kənd təsərrüfatı və bazardakı qiymətlərlə bağlı müəyyən narahatlıqlara səbəb olub.

Kənd təsərrüfatı üzrə ekspert, iqtisadçı Cəfər İbrahimli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, son beş ilin hava şəraitini kənd təsərrüfatı baxımından müqayisə etdikdə bu il ən uğurlu illərdən biridir:

“Payız mövsümündən başlayaraq bitkilərin əkini dövründən bu günə qədər hava şəraiti ümumilikdə normal keçib. Düşünmürəm ki, hava şəraiti bu il kənd təsərrüfatına ciddi şəkildə ziyan vuracaq. Əlavə olaraq, bu il kifayət qədər qar və yağış yağması su ehtiyatlarının artmasına səbəb olub. Bu da həm su anbarlarında su səviyyəsinin yüksəlməsinə, həm də yaz əkinlərinin suvarılması baxımından məhsuldarlığın artmasına müsbət təsir göstərə bilər. Doğrudur, son günlərdə bəzi bölgələrdə hava şəraiti qeyri-sabit keçib və bu, xüsusilə bağçılıq sahəsində müəyyən problemlər yarada bilər. Ancaq ümumilikdə, aprel ayı ərzində ciddi bir problemin olduğunu düşünmürəm”.

Ekspertin fikrincə, normal məhsul istehsalı gözlənilir və bazara kifayət qədər məhsul çıxacağı üçün qiymətlərin də sabit qalması ehtimal olunur:

“Qarşıda bizi may ayının sonuna qədər təxminən 40-50 günlük həssas bir dövr gözləyir. Bu müddətdə hava şəraitinin necə olacağı məsələyə tam aydınlıq gətirəcək. Ona görə də ən azı 20 gün də gözləmək və vəziyyəti müşahidə etmək lazımdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

