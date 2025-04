"Real" Ançelottinin əvəzləyicisini tapdı

Karlo Ançelotti ilə yollarını ayıracağı deyilən "Real Madrid"in prezidenti Florentino Peresin planları arasında "Fənərbaxça"nın məşqçisi Joze Mourinyonun da yer aldığı irəli sürülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Real Madrid"in Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin ilk oyununda "Arsenal"a 0:3 hesabı ilə məğlub olması baş məşqçi Karlo Ançelottini çətin vəziyyətdə qoyub. İspaniya mediasının məlumatına görə, Xabi Alonso “Real”ın A planıdır, lakin “Bayer Leverkuzen”lə daha bir il müqaviləsi olan məşqçi ilə razılıq əldə olunmasa, Joze Mourinyo seçim ola bilər. Xəbərdə deyilir ki, Peres Mourinyo ilə müvəqqəti müqavilə imzalayaraq, növbəti mövsümlər üçün Alonsonu razı salmağa çalışacaq.

“Real Madrid” azarkeşlərin də portuqaliyalı çalışdırıcının qayıdışından məmnun qalacağı bildirilib.

