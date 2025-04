Silivri Həbsxanasında saxlanılan Əkrəm İmamoğlu və Murat Ongunun etirazı məhkəmə tərəfindən rədd edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV yazıb.

