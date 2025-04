13 ildir ki, Azərbaycan Dövlət Uşaq Filarmoniyasında direktor vəzifəsində çalışan Dilarə Asif qızı Əliyeva yaşı ilə əlaqədar öz istəyi ilə vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurum məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Dilarə Əliyeva 2012-ci ildən Uşaq Filarmoniyasına rəhbərlik edib.

