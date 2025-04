​Bakı sakinləri taksi seçərkən nəyə üstünlük verirlər?

Sorğu nəticələri maraqlı mənzərə ortaya qoydu.

Bakı şəhərində aparılan online sorğuya əsasən, paytaxt sakinlərinin taksi xidməti seçərkən diqqət yetirdikləri əsas meyarlar və sifarişə təyin olunan avtomobil əvəzinə başqası gəlməsi halları ilə bağlı suallar verilib. Dörd məşhur taksi sifarişi xidməti üzrə aparılan sorğu istifadəçi prioritetlərini aydın şəkildə göstərir.

Hansı səbəbdən bu xidməti istifadə edirsiniz?

"Bolt" istifadəçiləri:

41%-tətbiqin rahatlığı

29% qiymətlərin münasibliyi

19% taksinin sürətli təyin olunması

9% Gedişlərin güvənilir və təhlükəsiz olması

"Uber":

18%-tətbiqin rahatlığı

38% qiymətlərin münasibliyi

27% taksinin sürətli təyin olunması

13% Gedişlərin güvənilir və təhlükəsiz olması

"189 TAXI":

19%-tətbiqin rahatlığı

10% qiymətlərin münasibliyi

71% Gedişlərin güvənilir və təhlükəsiz olması

"Yango":

23%-tətbiqin rahatlığı

27% qiymətlərin münasibliyi

33% taksinin sürətli təyin olunması

17% Gedişlərin güvənilir və təhlükəsiz olması

Taksi sifariş etdiyiniz zaman təyin olunan avtomobildən başqası gəlirmi?

"Bolt"

Bəli 67%

Xeyr 33%

"Uber"

Bəli 62%

Xeyr 38%

"189 TAXI"

Bəli 20%

Xeyr 80%

"Yango"

Bəli 60%

Xeyr 40%

