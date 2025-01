Meksika prezidenti Trampın bəyanatına reaksiya verdi

Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaum ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Donald Trampın Meksika körfəzinin adını “Amerika körfəzi” olaraq dəyişdirmək fikrinə yumoristik şəkildə reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Şimali Amerikanın Meksika Amerikası adlandırılmasını təklif edib.

Meksika Körfəzi adının 1607-ci ildən bəri beynəlxalq səviyyədə tanındığını xatırladan Şeynbaum deyib:

"Mən 1607-ci ilə aid köhnə xəritəni ortaya qoyuram. Təbii ki, Meksika körfəzi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınır. Bəs niyə Şimali Amerikaya "Meksika Amerikası" demirik? Yaxşı səslənir, elə deyil. Biz buna uyğun olaraq müzakirə edə bilərik. Beləliklə, Şimali Amerikaya Meksika Amerikası deyək. Meksika xalq tərəfindən idarə olunur və biz burada demokratiyanı gücləndirməyə davam edirik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.