İranın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Seyid Abbas Musəviyə yeni vəzifə verilib.



Metbuat.az bu barədə İran mətbuatına istinadən xəbər verir.

Sabiq səfir İran Prezident Administrasiyasının rəhbərinin protokol və rəsmi tədbirlər üzrə müavini vəzifəsinə təyin olunub.

Qərarı Prezident Administrasiyasının rəhbəri Möhsün Hacımirzayi verib.

