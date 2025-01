Futbol üzrə Azərbaycan millisi Belarus yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Qarşılaşma martın 25-də Bakıda baş tutacaq.

Görüşün başlama saatı və keçiriləcəyi stadion hələlik məlum deyil.

