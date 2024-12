Sumqayıt Dövlət Universitetinin II kurs tələbəsi qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərbaycan Universitetləri” səhifəsi məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Neft-qaz mühəndisliyi ixtisasının tələbəsi Elvin Məmmədov ürəktutmadan dünyasını dəyişib.

