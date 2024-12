Ötən gün Aktau axınlığında qəzaya uğrayan AZAL-a məxsus təyyarənin sağ qalan stüardessası Aydan Rəhimlinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun xəstəxanadan görüntüləri FHN-in hazırladığı videoda yer alıb.

Qeyd edək ki, təyyarədə 5 ekipaj üzvü olub. Bunlar İqor Kşnyakin, Aleksandr Kalyaninov, Hökümə Əliyeva, Zülfüqar Əsadov və Aydan Rəhimlidir. Ekipaj üzvlərindən ikisinin sağ qaldığı açıqlanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.