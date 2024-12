AzTV-də yayımlanan “Hədəf” verilişində qəzadan sonra müzakirə olunan sualları AZAL-ın kapitanı ətraflı şəkildə cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Aktau yaxınlığında baş verən qəza zamanı təyyarənin pilotlarının niyə Xəzərə eniş etməməsi ilə bağlı geniş məlumat verib. Pilotu Aktauya yönləndirən səbəb nə olub?

Kapitan Tural Şahverdiyev xəritə ilə hadisənin detallarını izah edib.

Daha ətraflı sujetdə:

