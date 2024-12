M.F.Axundov adına Milli Kitabxana "Koneks Construction" şirkəti ilə satınalma müqaviləsi bağlayacaq.

Metbuat.az valyuta.az-a istinadən xəbər verir ki, şirkət kitabxanın 2024-cü il üzrə layihə-smeta sənədlərinin iqtisadi göstəriciləri əsasında aparılacaq müxtəlif təyinatlı işlərin satın alınması ilə bağlı keçirdiyi tenderin qalibi olub.

Tərəflər arasında bağlanacaq satınalma müqaviləsinin maliyyə dəyəri 531 413,01 manatdır.

