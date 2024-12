Bayram günlərindən sonra imtahan qrafikinin paylaşılması nəzərdə tutulur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) sədri Məleykə Abbaszadə bayramla əlaqədar təbriki müraciətində məlumat verib.

O həmçinin deyib ki, imtahanlarda iştirakçı sayı bu il 610 min nəfərdən, DİM-in elektron xidmətlərindən istifadə sayı isə 12 milyon dəfədən çox olub.

