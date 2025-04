Tələbə təqaüdləri artırılacaq? - AÇIQLAMA

“Tələbə təqaüdlərinin artırılması məsələsinə baxılması nəzərdə tutulub”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov deyib.

O bildirib ki, məbləğlə bağlı məlumat hələlik məlum deyil.

“Bu barədə daha dəqiq məlumatı yəqin ki, Elm və Təhsil Nazirliyi verə bilər. Məsələ ilə bağlı mütəmadi olaraq müzakirələr aparılır və təhlillər həyata keçirilir. Ölkə rəhbərliyi maraqlıdır ki, təhsil daha da inkişaf etsin və tələbələr keyfiyyətli təhsil alsınlar. Tələbələrin rifah halının yaxşılaşdırılması və onların rahat təhsil alması üçün dövlət bütün zəruri addımları atır. Ona görə də bu təşəbbüsün də uğurla həyata keçiriləcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Yəqin ki, məsələyə baxılacaq, qərar veriləcək və bu barədə cəmiyyətə məlumat təqdim olunacaq”, - deyə C.Məmmədov qeyd edib.

Xatırladaq ki, Azərbaycanda dövlət ali təhsil müəssisələrində tələbə təqaüdləri aşağıdakı kimidir:

Magistratura səviyyəsi üzrə:

1. akademik göstəriciləri 91–100 bal olan tələbələrə – 195 manat;

2. akademik göstəriciləri 71–100 bal olan tələbələrə – 160 manat;

3. akademik göstəriciləri 51–100 bal olan tələbələrə – 110 manat;

Bakalavriat səviyyəsi üzrə:

1. akademik göstəriciləri 91–100 bal olan tələbələrə – 175 manat;

2. akademik göstəriciləri 71–100 bal olan tələbələrə – 145 manat;

3. akademik göstəriciləri 51–100 bal olan tələbələrə – 100 manat.

Prezident təqaüdünün məbləği - 275 manat.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

