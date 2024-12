Türkiyə Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər Yeni il münasibətilə çıxışında deyib.

"Bir millət, iki dövlət" prinsipi ilə can Azərbaycanın sabitliyi üçün daima qardaşlarımızın yanında olduq. Bundan sonra da Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyik", - o bildirib.

O, həmçinin "Azərbaycan Hava Yolları"na məxsus təyyarənin dekabrın 25-də qəzaya uğraması ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı verib.

