Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva Yeni il bayramı ilə əlaqədar "Instagram" hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Yeni ilinizi təbrik edir, 2025-ci ildə sizə bol sevinc, nurlu, xeyirli günlər diləyirəm! Bir-birimizə daha çox kömək edək, xoş sözlər deyək, bir-birimizi dəstəkləyək, xeyirxah işlər görək. Qoy Allah hər birinizi qorusun! Hər şeyə görə təşəkkür edirəm! Sevgilərlə"

