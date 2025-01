Ermənistan və Türkiyə arasında etimad yaranacağı halda sərhədi Ermənistan sərhədçiləri qoruya biləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan brifinq zamanı bildirib. O qeyd edib ki, əgər sərhəd açılarsa və etimad formalaşarsa, sərhədin mühafizəsini Rusiya deyil, Ermənistan sərhədçiləri təmin edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.