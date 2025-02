Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Parisə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Fransa paytaxtında keçiriləcək Süni İntellekt Sammitində iştirak edəcək.

Səfər çərçivəsində Ermənistan hökumətinin başçısı prezident Emmanuel Makronla da görüşü planlaşdırılıb.

