Milli Qəhrəman Allahverdi Bağırovun bacısı Almaz Teymur qızı Bağırova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfn mərasimi yanvarın 9-da Ağdamın Quzanlı qəbiristanlığında keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Almaz Bağırova qardaşlarının xatirəsini yaşadan, onların vətənə xidmət yolunu daim təbliğ edən bir şəxs kimi tanınıb.

