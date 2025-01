Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda "Neftçi" qələbə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, A qrupunda baş tutan matçda "ağ-qaralar" “Abşeron” kollektivinə 84:76 hesabı ilə qalib gəliblər.

Qeyd edək ki, X turun ötən gün keçirilən “Sabah” - “Naxçıvan” qarşılaşması Naxçıvan təmsilçisinin 80:75 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Turun digər oyunları yanvarın 11-i və 12-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.