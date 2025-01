Mourinyodan "Qalatasaray"la bağlı olay paylaşım

"Fənərbaxça"nın baş məşqçisi Joze Mourinyo "Qalatasaray" - "Başakşehir" matçındakı epizodla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın "Başakşəhər"lə 2:2 hesablı heç-heçə etdiyi Türkiyə kuboku matçından sonra "Fənərbaxça" tərəfi matçın baş hakimi Ali Şansalanı hədəfə alan açıqlamalar verib. Baş hakim Ali Şansalanın "Qalatasaray"ın lehinə qərarlar verdiyi iddia edilib. Joze Mourinyo da matçla bağlı paylaşımında "Qalatasaray"ın futbolçusunun rəqibinə etdiyi kobudluğun kadrları yer alıb. Mourinyo paylaşımında “ Əziz Migel Krespo, ümid edirəm ki, yaxşısan və baldırının qoruyucuları karbondandır" - deyə qeyd edib.

