Məşhur “Şuşa” restoranı sökülür.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, Bakıda Nərimanov rayon, Təbriz küçəsində yerləşən restoranın söküntüsündən görüntülər yayılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

