UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində "Qalatasaray" Kiyev "Dinamo"sunu qəbul edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, VII turun açılış oyununda 3:3 hesablı məhsuldar heç-heçə qeydə alınıb.

"Qalatasaray" cari mövsüm Avropa Liqasında 13-cü xalını qazanaraq turnir cədvəlində 5-ci sırada yer alıb. "Dinamo" isə ilk xalını əldə edərək sonuncu - 36-cı pillədə qərarlaşıb.

