Azərbaycanın iki universiteti dünya reytinqində

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan universitetləri dünyanın nüfuzlu reytinq agentliklərindən biri olan “Times Higher Education” (THE) tərəfindən “THE dünyanın ən yaxşı universitetlərinin fənn reytinqi” dərc olunub.

Bakı Dövlət Universiteti (BDU) “Mühəndislik” üzrə 1001-1250 aralığında, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti (ADNSU) isə bu sahədə ilk dəfə siyahıya daxil olaraq 1251+ mövqeyində yer alıb. Fizika elmləri üzrə reytinqdə isə yalnız Bakı Dövlət Universiteti təmsil olunaraq 1001+ sırasında qərarlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təhsil eksperti Kamran Əsədov ölkə universitetlərinin beynəlxalq elmi arenada öz yerini möhkəmləndirməsinə münasibət bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu nailiyyətlər həm ölkəmizin ali təhsil müəssisələrinin keyfiyyət göstəricilərini, həm də beynəlxalq reytinqlərdəki rəqabət gücünü təsdiqləyir:

"“THE fənn reytinqi” metodologiyası çoxşaxəli qiymətləndirmə prinsipləri əsasında aparılır və tədris, tədqiqat mühiti, elmi nəticələrin keyfiyyəti, sənaye əlaqələri və beynəlmiləlləşmə kimi mühüm meyarlara əsaslanır. Azərbaycan universitetlərinin beynəlxalq elmi camiədə tanınması yalnız təhsilimizin inkişafı deyil, həm də ölkəmizin intellektual potensialının dünya səviyyəsində qəbul edilməsinin göstəricisidir. Bu uğurlar ali təhsil müəssisələrimizin beynəlxalq standartlara uyğunlaşma istiqamətində doğru yolda olduğunu bir daha sübut edir. BDU və ADNSU-nun bu reytinqdə təmsil olunması Azərbaycan təhsilinə olan etimadı artırır və gələcək uğurlar üçün mühüm stimul yaradır".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.