Bərdədə qadın intihar edib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, hadisə dünən rayonun Uğurbəyli kəndində baş verib.

Belə ki, Ayna Həsənova yaşadığı evin həyətində taxta nərdivandan özünü asaraq intihar edib.

Ailə üzvlərinin məlumatına görə, Anya Həsənova bir neçə il ərzində iki övladının rəhmətə getməsi səbəbindən mütəmadi olaraq yaşamaq istəmədiyini bildirib.

Faktla bağlı Bərdə Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

