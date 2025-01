“Saat 12:00-a olan məlumata görə, seçicilərin 17,11 faizi (1 milyon 20 min 231 nəfər) səs verib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası Katibliyinin Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin müdiri Fərid Orucov bildirib.

Qeyd edək ki, bələdiyyə seçkilərinə bu gün saat 08:00-da start verilib. Seçkilər saat 19:00-da başa çatacaq.

